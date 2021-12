Piano "Natale sicuro": sequestrati 58.000 prodotti tra gadget, souvenir e giocattoli non sicuri

Continua il piano "Natale sicuro" della Gdf: sequestrati 58.000 prodotti irregolari tra gadget, souvenir e peluche. Le Fiamme Gialle di Pescara hanno infatti individuato articoli non conformi agli standard di sicurezza prescritti dalle normative europee. Denunciato a piede libero, per il reato di frode in commercio, un commerciante al dettaglio di etnia cinese. L’operazione è stata effettuata tra ieri sera e questa mattina, coinvolgendo grossisti e dettaglianti sia a Roma che a Pescara.

Nella nostra città l'attenzione dei baschi verdi si è focalizzata, come detto, su un cinese al quale sono stati confiscati giocattoli pericolosi e luci natalizie che stavano per finire sul mercato senza i necessari requisiti di sicurezza: riportavano indebitamente sulla confezione la marcatura “Ce”, che in realtà era un falso. Per di più, i giocattoli erano privi di istruzioni sulle modalità d’uso e di avvertenze in lingua italiana.