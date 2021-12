Piano “Natale sicuro”, sequestrati 2.300 articoli natalizi non sicuri di provenienza asiatica

Nell'ambito del piano “Natale sicuro” sono stati sequestrati 2.300 articoli natalizi non conformi di provenienza asiatica. La guardia di finanza pescarese è entrata in azione oggi nella zona dello stadio Adriatico, tradizionalmente utilizzata per lo svolgimento di mercati rionali e particolarmente interessata dal fenomeno del falso. Nel mirino dei finanzieri è finito un esercente di etnia cinese.

L'uomo vendeva addobbi ed ornamenti per decorazioni non sicuri poiché privi di qualsiasi indicazione in ordine al produttore e ai materiali usati, oltre che delle avvertenze di sicurezza o legali. Stesso discorso per alcuni articoli di bigiotteria esposti sulla bancarella. Le fiamme gialle hanno riscontrato la violazione delle norme del cosiddetto “codice del consumo”, che prevede sanzioni fino a 25.000 euro e la confisca dei beni non conformi. Se non fossero intervenuti i finanzieri, la merce sarebbe stata collocata sul mercato fruttando al trasgressore oltre 7.000 euro.