Tragedia a Pianella: uomo trovato senza vita

Tragedia a Pianella oggi, intorno all'ora di pranzo, dove un uomo è stato trovato senza vita, impiccato a una trave della terrazza della propria abitazione. Si tratta di un 71enne, rinvenuto dalla figlia 44enne.

Come spiegano i carabinieri, il corpo dell'anziano è già stato restituito ai famigliari, su disposizione dell'autorità giudiziaria, perché si tratterebbe di un gesto volontario, in quanto non sono presenti segni di violenza esterna.

La vittima non avrebbe lasciato biglietti per spiegare le ragioni di questo suo gesto estremo. Il decesso è stato accertato dal personale del 118 e dal medico legale, intervenuti sul posto.