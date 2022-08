Piadine con salumi e formaggi "spacciati" di origine protetta o tipica, responsabili segnalati per frode nel commercio

Sono state numerose le ispezioni eseguite dai carabinieri del Nas di Pescara in fasr food e street food pescaresi nelle zone non distanti da quelle della movida e in quelle dove è maggiore l'afflusso di turisti balneari.

Nel corso dei controlli, in un esercizio i miltari del nucleo antisofisticazione hanno riscontrato che alcuni ingredienti delle piadine, nel menù presentati come di origine protetta o tipica, in realtà non lo erano.

Nello specifico, salumi e prodotti lattiero caseari utilizzati per la preparazione delle piadine.

I responsabili dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica, per ipotesi di frode nell’esercizio del commercio. Non è stato indicato dai Nas il nome dell'attività sottoposta a controllo.