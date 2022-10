Cadono pezzi di cornicione da un palazzo, allarme in via Matese [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per segnalare che in via Matese, da un palazzo che si affaccia sulla zona in cui si fa anche il mercato del venerdì, sono crollati dalla facciata alcuni pezzi di cornicione. Sono stati chiamati sia i vigili del fuoco sia la polizia municipale per la messa in sicurezza, e il cittadino precisa che "il palazzo è stato oggetto di attenzione per lo stesso motivo già diversi mesi fa". Al momento, come si vede dalle foto, l'area è stata transennata.

L’amministratore del condominio, precisa l'uomo, "è al corrente della situazione, ma non è stato preso alcun provvedimento. Eppure lì c’è un’incuria tale che si verificano queste cose". Il problema non va sottovalutato perché "esiste il serio rischio che qualcuno si faccia male, soprattutto nei momenti di mercato dove l’afflusso di gente è maggiore. Anche gli uffici comunali sono stati avvertiti tramite Pec, ma non c’è stato alcun riscontro e interessamento".