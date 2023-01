Scoppia un petardo in via Mezzanotte, arrivano i vigili del fuoco [FOTO]

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pescara, ieri in via Mezzanotte, a causa dello scoppio di un petardo. Gli operatori del 115 si sono prontamente recati sul posto ma, per fortuna, la situazione è stata risolta nel giro di pochi minuti.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati durante la notte di Capodanno appena trascorsa, dal comando provinciale di viale Pindaro ci fanno sapere che non si sono registrate particolari criticità: insomma, tutto nella norma.

In Abruzzo in totale sono stati 6 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno: un numero decisamente inferiore rispetto alle altre regioni, a confermare ulteriormente una situazione tutto sommato sotto controllo.