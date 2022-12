Pestaggio a Pescara Vecchia, Salvini annuncia la stretta del governo contro le baby gang: via le patenti e telecamere anche a scuola

Pubblica il video della violenta aggressione a Pescara Vecchia il ministro alle infrastrutture e la mobilità sostenibile Matteo Salvini (Lega) e annuncia una vera stretta del governo per frenare il fenomeno delle baby gang con le telecamere che potrebbero arrivare anche nelle scuole, l'intenzione di lasciare letteralmente “a piedi” i cosiddetti bulli e incrementare il numero di forze dell'ordine presenti in treni e stazioni.

“Ci avviciniamo al Natale ma non finiscono le risse non finiscono di far casino i bulli e di operare le baby gang”, dice Salvini nel video pubblicato sul suo profilo facebook. Parole cui seguono le iniziative che si intendono portare avanti: “innanzitutto – afferma – più telecamere nelle strade, negli asili, nelle case di riposo e perché no anche nelle scuole perché dopo occupazioni e autogestioni ci sono danni per migliaia di euro. Due – prosegue il ministro – stiamo lavorando con con Ferrovie dello Stato per avere fino a 1.500 donne e uomini per avere sicurezza sui treni e anche nelle stazioni”.

Cambiamenti possibili anche per quanto concerne il codice della strada per cui si sta pensando, fa sapere Salvini di “ritirare la patente di moto, motorino e macchina alle baby gang, ai bulli, ai violenti e agli aggressori”. In ultimo, conclude, il pieno sostegno al ministro dell'istruzione che ha vietato l'utilizzo dei cellulari in classe “dove si entra per studiare e non per chattare e fare casino. Buon natale a tutti, tranne a quelli che aggrediscono il prossimo”, conclude.