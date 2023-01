La denuncia di una lettrice: "Ragazzo pestato in corso Manthoné: dovrà operarsi ad un occhio"

Un giovane di 27 anni sarebbe stato vittima di un pestaggio la scorsa notte nella zona di Pescara Vecchia. Secondo la segnalazione arrivata alla nostra redazione il ragazzo sarebbe stato aggredito da cinque persone, giovani anche loro, per futili motivi. “E' stato letteralmente massacrato – scrive la donna – per il fatto che è andato a sbattere ad uno di loro”. La donna fa quindi sapere che il nipote è stato portato in ospedale dove sarebbe arrivato, scrive ancora “con il setto nasale fratturato. Dovrà anche subire un'operazione all'occhio. Ora – aggiunge – è ricoverato al reparto maxillo facciale”.

Un episodio grave qualora confermato e purtroppo non il primo: a dicembre si era verificata un'altra violenta aggressione commentata persino dal ministro Matteo Salvini.