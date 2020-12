Pesci morti nel fiume Pescara tra Manoppello e Rosciano, intervengono Wwf e carabinieri forestali [FOTO]

Pesci morti nel fiume Pescara, trote in particolare, nel tratto ricadente tra i comuni di Rosciano e Manoppello.

A segnalare la presenza di trote fario di grandi dimensioni alle guardie volontarie del Wwf Italia sono stati alcuni pescatori sportivi.

Per questo motivo, sul posto si sono recate le guardie wwf che hanno constatato la morte di decine di esemplari e hanno allertato i carabinieri forestali della stazione di Caramanico.

Guardie ambientali e militari dell'Arma hanno eseguito un sopralluogo congiunto con i secondi che hanno eseguito rilievi sulle acque e prelevato alcuni pesci morti che sono stati consegnati agli enti di competenza per le analisi chimiche e microbiologiche. Guardie e carabinieri forestali hanno poi ispezionato i luoghi, nei pressi delle sponde del fiume, alla ricerca di qualche elemento utile a capire le cause della moria anomala di pesci.

Sull’episodio Nicoletta Di Francesco, presidente del Wwf Chieti-Pescara, e Claudio Allegrino, coordinatore regionale delle guardie volontarie Wwf, che dichiarano: «In casi come quello di questa mattina gli interventi tempestivi sono fondamentali per riuscire a raccogliere elementi utili per risalire alle cause del danno ambientale. Per quanto riguarda questo specifico evento siamo stati fortunati perché sia le guardie wwf che i carabinieri forestali erano in servizio in zona, ma non ci si può affidare soltanto alla buona sorte: manca un protocollo di coordinamento sul pronto intervento in caso di inquinamento o danni ambientali sui fiumi abruzzesi. Sarebbe utilissimo invece organizzare azioni in sinergia a tutto campo tra forze di polizia, Asl, Arta, guardie volontarie e gli stessi pescatori. Nell’interesse dell’ambiente è un risultato che si può ottenere, anche come logica conseguenza delle intese che il Wwf ha firmato a livello nazionale sia con i carabinieri che con la guardia costiera».

Gallery