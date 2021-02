Pesca stando ormeggiato a una piattaforma in una zona vietata, sorpreso e multato dalla guardia costiera

Il diportista stava pescando in una zona non consentita ed è stato sanzionato

Un diportista che era intento a pescare stando ormeggiato a una piattaforma in una zona non consentita è stato multato dopo essere stato sorpreso dai militari della guardia costiera.

L'uomo che stava pescando è stato individuato questa mattina, giovedì 18 febbraio, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza e polizia marittima svolte lungo il litorale di giurisdizione della direzione marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, grazie a un velivolo Atr42Mp.

Una volta individuato dall’equipaggio del velivolo, il reparto operativo della guardia costiera di Pescara ha disposto l'invio in zona della motovedetta Cp561 che, intercettato il natante è passato alle verifiche di rito riscontrando, in aggiunta alle violazioni rilevate dall’aeromobile, ulteriori illeciti come la mancanza dell’abilitazione alla condotta del mezzo nautico, espressamente prevista in ragione della distanza dalla costa e la mancanza delle dotazioni di sicurezza e dei documenti di bordo. Il personale della capitaneria di porto ha così proceduto a contestare le relative violazioni al trasgressore.

«La guardia costiera», si legge in una nota, «raccomanda il rispetto delle normative in merito alla sicurezza della navigazione e la conduzione della propria unità, secondo le abilitazioni conseguite e la presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza richieste. Per l’emergenza in mare è attivo 24 ore al giorno il numero “1530” della guardia costiera, raggiungibile sia da rete fissa che da rete mobile».

