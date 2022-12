Pescarese in gravi condizioni dopo essersi ustionato con una saldatrice a Ripa Teatina

Un uomo di 58 anni di Pescara è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul lavoro.

L'operaio 58enne, come riferisce ChietiToday, era intento a saldare un cavo di acciaio dentro a un pozzetto in via Roma a Ripa Teatina.

Ma è stato investito dal ritorno di fiamma.

Lanciato l'allarme è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in gravi condizioni prima nell'ospedale di Chieti ma i medici dopo hanno deciso per il trasferimento in quello di Pescara dove è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata a causa delle ustioni di primo e secondo grado. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 21 dicembre. Su quanto successo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Villamagna, competenti per territorio, e del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro della Asl Lanciano Vasto Chieti.