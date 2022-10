Si infortuna facendo parapendio nel Frusinate: soccorso un pescarese

Un 43enne di Pescara è rimasto ferito a seguito di un infortunio capitato durante una sessione di parapendio. L'uomo si trovava in provincia di Frosinone, ad Alvito, dove in fase di decollo ha avuto un problema andando ad atterrare violentemente a circa 200 metri in una strada sterrata. L'impatto gli ha provocato un trauma alla caviglia che gli rendeva impossibile camminare. Sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso Alpino della stazione di Cassino, i Vigili del Fuoco di Sora, il personale sanitario del 118 e un'eliambulanza della Regione Lazio.

Dopo aver ricevuto le prime cure nel punto dell'atterraggio e dopo essere stato posizionato su una barella portantina, è stato condotto a spalla fino all'elicottero. Da lì è stato dunque elitrasportato in ospedale in condizioni non gravi. A supporto delle operazioni di soccorso anche i carabinieri.