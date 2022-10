Lite tra vicini degenera a Sambuceto, accoltellato un pescarese

Un uomo di 42 anni di Pescara è rimasto ferito a causa di alcune coltellate che avrebbe ricevuto da un vicino di casa al culmine di una lite.

Il fatto si è verificato a Sambuceto nella serata di lunedì 3 ottobre, come riferisce ChietiToday.

Il 42enne sarebbe stato raggiunto da un paio di fendenti sferrati da un 52enne che per questo motivo è stato denunciato a piede libero.

L'episodio è avvenuto in strada, nel cortile di un condominio in cui entrambi vivono. I due uomini sono legati da rapporti d'affari e il diverbio sarebbe scoppiato proprio per questioni economiche. Dalle parole, però, si è presto passati ai fatti: il 52enne ha colpito il rivale all'addome e a un braccio, prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Chieti, allertati dai familiari della vittima. Le sue condizioni, fin da subito, non sono apparse gravi. Accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per lesioni da arma da taglia. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno denunciato a piede libero l'aggressore per lesioni personali. L'arma con cui è avvenuta l'aggressione non è stata rinvenuta.