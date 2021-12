Lotta alla pesca illegale: denunce, multe e sequestri eseguiti dalla direzione marittima pescarese

Anche la direzione marittima di Pescara ha partecipato all'operazione "Atlantide" che ha interessato la guardia costiera in tutto il territorio nazionale per contrastare il fenomeno della pesca illegale. I risultati dell'operazione sono stati presentati questa mattina al Mipaaf e per quanto riguarda il nostro territorio hanno visto in azione gli uomini e le donne della direzione marittima intervenuti con controlli, sequestri e segnalazioni all'autorità giudiziaria su tutta la filiera ittica. 440 controlli e 146 ispezioni che hanno portato a 48 sanzioni, di cui una penale, 26 sequestri, 520 i kg di prodotto ittico sequestrato per un totale di 73 mila euro le sanzioni elevate.

Le attività si sono concentrate in mare, con controlli finalizzati al contrasto alla pesca illegale, ma anche a terra sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione, dove arrivano i prodotti dall'estero, e a cui si sono aggiunti controlli su strada e lungo le autostrade, presso le pescherie e i ristoranti.

L'obiettivo è quello di garantire la genuinità dei prodotti, la loro rispondenza ai requisiti di qualità e tracciabilità, in modo che siano garantite tutte le informazioni necessarie ad attestarne la provenienza lecita: il nome “Atlantide”, spiega la direzione marittima pescarese, sottolinea la necessità di prevenire, individuare e contrastare la pesca illegale salvaguardando il cittadino, gli stock ittici nonché la regolare concorrenza tra gli operatori del settore, scongiurando il rischio per i consumatori di acquistare prodotti ittici non sicuri per il consumo umano.