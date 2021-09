Controlli dei Nas, in 3 sale slot e scommesse 5 persone senza green pass: sanzionati insieme ai gestori

Controlli da parte dei carabinieri del Nas eseguiti in palestre, sale da gioco e centri scommesse allo scopo di verificare il rispetto delle disposizione governative, in materia di misure per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19.

Nello specifico, i controlli hanno riguardato l’obbligo del possesso del green pass da parte dei clienti e il rispetto dei protocolli anticovid da parte di esercenti e gestori.

In tre sale slot e scommesse di Pescara, Montesilvano e dell’alto Sangro, i militari dell'Arma hanno identificato 5 “giocatori” privi di certificazione verde, poiché mai conseguita, tutti sanzionati amministrativamente, unitamente ai gestori, quest’ultimi per omesso controllo. Un sesto “giocatore” è stato sanzionato poiché colto senza mascherina, sebbene intento al gioco con le slot videopoker.

In totale i Nas hanno ispezionato 18 palestre e 16 tra sale gioco e centri scommesse, siti tutto nel territorio abruzzese. Nella circostanza sono state documentate inadeguatezze nelle procedure anticovid adottate, tutte oggetto di segnalazione a enti e autorità competenti.