Dalla provincia di Pescara a Sambuceto senza giustificato motivo, multati dalla polizia

Due persone sono state dalla polizia di Stato a Chieti a Sambuceto per la violazione delle norme anti Covid-19.

Come riferisce ChietiToday, a essere sorpresi e multati sono state due persone residenti in un paese della provincia di Pescara.

Entrambi erano a Sambuceto senza avere un giustificato motivo e dunque in violazione della normativa anti contagio.

Non essendo in grado di giustificare il loro spostamento gli agenti hanno elevato la sanzione da 400 euro. L’invito della polizia è sempre quello di rispettare le norme al fine di tutelare la salute propria e quella altrui.