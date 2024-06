Sarebbero mamma e figlia le due persone investite da un treno e decedute alla stazione di Montesilvano

+++ AGGIORNAMENTO +++

Sono due donne, sembra madre e figlia, le due donne travolte e uccise da un treno alla stazione di Montesilvano. Si tratterebbe di una donna molto giovane e di una ragazzina secondo quanto riportato da un'agenzia Adnkronos. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30 in stazione. Le due a quanto pare erano mano nella mano quando sono arrivate sul posto. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Indagano la Polfer di Pescara e di Ancona.

Per quanto riguarda la circolazione l'ultimo aggiornamento Trenitalia (ore 19.50) i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti e i treni Alta Velocità e regionali possono subire limitazioni di percorso.

Attive corse con bus tra Pescara e Giulianova.

Il treno FR 9810 Pescara (17:54) - Milano Centrale (22:35) oggi termina la corsa a Silvi.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i treni FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09) e FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (00:00), che oggi ferma anche a Francavilla al Mare.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09)

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) - Lecce (21:57)

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18 tra Montesilvano e Silvi per l'investimento di due persone. La notizia è stata diffusa direttamente da Trenitalia nella sezione Infomobilità. In corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Le due persone sono decedute.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

