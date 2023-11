Da un campo rom di Aprilia a Spoltore per compiere furti, 2 giovani allontanati con il foglio di via [FOTO]

Intorno alle ore 14 di giovedì 2 novembre a Spoltore sono stati intercettate due persone, già note alle forze dell'ordine, provenienti dai campi rom di Aprilia e con precedenti specifici per furti in abitazione.

Sono stati accompagnati nel Comando e identificati e poi allontanati con il foglio di via da Spoltore.

Un procedimento che è stato fatto seguire dai carabinieri di Spoltore perché alla polizia locale al momento è precluso ottenere le informazioni dei precedenti penali rilevabili dalle banche dati.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, alle ore 14 la donna, di 23 anni è stata notata dagli agenti della polizia locale a piedi in via Fonzi, i quali insospettiti, hanno deciso di fermarla per l’identificazione. Il complice di anni 21 (si è saputo poco dopo) era in auto poco distante e senza farsene accorgere si sarebbe allontanato per non farsi identificare. Dalla visualizzazione immediata delle telecamere è stato possibile capire con quale automobile fossero venuti (un'Audi A6) e sempre dalle telecamere è stato possibile rintracciarlo poco dopo fermo davanti a un bar sito sulla strada regionale 602. Sul posto è intervenuto altro equipaggio della polizia locale per identificarlo e accompagnarlo (anche lui) in caserma e ispezionare la vettura. Dalla sala operativa il comandante Panfilo D’Orazio ha coordinato gli interventi delle due pattuglie visualizzando in tempo reale le telecamere. Inizialmente i due avrebbero riferito di non conoscersi nonostante avessero la residenza nello stesso campo rom. Per poi ammettere, a fatto compiuto, di stare insieme. Ai due è stato richiesto il foglio di via obbligatorio. Se dovessero rientrare nel territorio di Spoltore nei prossimi 3 anni potranno essere arrestati.