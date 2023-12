Perseguita la ex e i suoi familiari violando anche il divieto di avvicinamento: arrestato a Cepagatti

È stato prima ammonito, ma vista la reiterazione della condotta vessatoria nei confronti della ex compagna e dei suoi compagni è stato alla fine arrestato in flagranza di reato. La misura dell'ammonimento era stata emessa d'urgenza il 21 novembre a seguito delle istanze ricevute in questura dagli investigatori dell'Anticrimine. Due giorni fa l'arresto. I fatti si sono svolti a Cepagatti.

L'uomo al termine di una convivenza durata tre anni avrebbe iniziato a perseguitare l'ex compagna e i suoi familiari non solo con messaggi anche molto minacciosi, ma anche con appostamenti e ripetuti passaggi fatti sotto l'abitazione della donna e il suo posto di lavoro.

In un'occasione in particolare si sarebbe recato a casa della donna e non trovandola avrebbe minacciato pesantemente il padre e il fratello dell'ex compagna. Anche sul posto di lavoro avrebbe attuato un comportamento simile minacciandola e cercando di avvicinarla fisicamente per poi fuggire all'arrivo degli agenti della squadra volante.

Ammonito, all'uomo è stata anche notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia, attività quest’ultima curata dal personale della stazione carabinieri di Cepagatti. Misure che però non si sarebbero rilevate sufficienti dato che avrebbe violato la restrizione. Sorpreso sotto casa della vittima per lui è scattato l'arresto eseguito proprio dai carabinieri.

La misura emessa dalla questura, l'ammonimento, è stato solo uno dei tre notificati negli ultimi dieci giorni e sempre per atteggiamenti vessatori che altri due uomini avrebbero messo in atto nei confronti delle ex compagne.