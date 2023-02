Sorpresa durante una perquisizione in casa con dell'hashish: denunciata

Una donna residente a Pescara è stata denunciata dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri, durante un'operazione della squadra mobile della questura per la prevenzione e repressione del traffico di droga, gli agenti nel pomerggio hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione della trentenne, trovata in possesso di 46,2 grammi di hashish, nonché materiale per la divisione in dosi e confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.