Grossa perdita d'acqua in via Tirino: zona ovest della città senz'acqua, possibili chiusure di alcune scuole

Disagi e interruzioni idriche nella zona ovest della città a causa della rottura di una condotta in via Tirino, che ha provocato una grossa perdita d'acqua. Il problema si è verificato dopo le 9, e come informa l'Aca il tratto interessato dove sono già in corso i lavori di riparazione è quello fra il civico 134 e sottopasso ferroviario, dove è stata chiusa anche la circolazione al traffico proprio per permettere l'intervento degli operatori dell'azienda idrica. Qui e nella zona delle dorsali di via Tiburtina, via Tavo, Via Tirino e via Aterno e relative traverse e zone limitrofe (di tutte le succitate strade) e fino ai confini con San Giovanni Teatino potranno esserci cali di pressione e assenza d'acqua per tutta la giornata, con il ritorno alla normalità previsto per domani 20 ottobre. Nel dettaglio, via Tirino è chiusa al traffico fra via Antonio Lo Feudo e via San Donato strada Colle Renazzo. Deviata anche la corsa degli autobus 6,7 e 14 che passano nel tratto chiuso.

Il vicesindaco Gianni Santilli ha fatto sapere che il Comune sta valutando la sospensione delle lezioni per domani 20 ottobre negli istituti scolastici del Comprensivo 1 e del Compensivo 7 (esclusa scuola primaria di Colle Pineta). In via Giardino, invece, la mensa scolastica è rimasta senz'acqua e l'Aca sta provvedendo con un'autobotte. Inoltre si sta valutando anche la sospensione delle lezioni nell'istituto Volta, nell'istituto Bellisario di via Einaudi e nell'istituto Marconi sede palazzo Fuksas.