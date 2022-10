Percorso per non vedenti dissestato all'incrocio tra via Masci e viale Marconi [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala il difficile stato in cui si trova il percorso per non vedenti che è situato all'incrocio tra via Masci e viale Marconi. Il tratto in questione, infatti, appare dissestato in più punti, costituendo di conseguenza un serio rischio per le persone cieche.

Ecco le parole dell'uomo: "Ho segnalato più volte al Comune che quel percorso è molto pericoloso perché è messo davvero male. Un non vedente qui rischia seriamente di rompersi la testa. Bisogna intervenire per rimetterlo a posto, ripristinando una situazione di sicurezza".