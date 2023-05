Pensionato trova un portafoglio con 210 euro in via Milano e lo consegna alla polizia locale

Un pensionato di 64 anni ha consegnato alla polizia locale un portafoglio che aveva ritrovato poco prima sul marciapiede antistante la scuola di via Milano a Pescara.

Il 64enne, come raccontando dal Comando di via del Circuito, non ha esitato un attimo sul da farsi.

Intorno alle ore 8:10 l'uomo stava camminando in via Milano nei pressi della scuola quando ha notato il portafoglio abbandonato sul marciapiede.

L'ha raccolto e ha notato come al suo interno ci fosse ancora tutto, comprese carte di credito e bancomat e 210 euro in contanti. Il 64enne, che ha confidato poi alla polizia locale di avere 10 euro in tasca in attesa della riscossione della nuova pensione giovedì 1 giugno, non ha avuto dubbi e si recato 20 minuti dopo nel Comando dove ha consegnato il portafoglio. Gli agenti della polizia locale hanno contattato il proprietario al quale hanno riconsegnato il portafoglio smarrito. Il proprietario ha anche chiesto di essere messo in contatto con il pensionato così da poterlo ringraziare personalmente.