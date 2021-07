Nuova visita del consigliere Pettinari al distretto sanitario di Penne: "L'area vestina completamente abbandonata" [VIDEO]

Ancora abbandono e mancanza di servizi nel distretto sanitario di base di Penne. Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, del M5s, è tornato nel capoluogo vestino dove negli ultimi mesi si è recato più volte per effettuare delle visite ispettive per verificare le problematiche del distretto e dell'ospedale.

Ieri il consigliere, con un post su Facebook, ha fatto sapere di essere tornato nella struttura vicina al distretto sanitario, che resta un'incompiuta e che è in totale abbandono. Inoltre, Pettinari ha evidenziato come molte apparecchiature siano inutilizzate per mancanza di personale medico specializzato, ed i cittadini vivono disagi legati alle attese fuori dal distretto senza una copertura che possa dare sollievo per il caldo d'estate e per le intemperie in inverno.