A Villa Degna di Penne verrà realizzato un parco giochi polivalente

Stanziati dalla Regione Abruzzo 20 mila euro destinati alla realizzazione di un parco giochi polivalente in località Villa Degna di Penne. Lo hanno fatto sapere il l capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Guerino Testa, ed il consigliere comunale, con delega al turismo Antonio Vellante illustrando i dettagli dell'intervento per i residenti che avranno finalmente a disposizione un parco anche in una zona distante dal centro cittadino. L'area ludica sarà accessibile a tutti, e verranno installate attrezzature destinati ai bimbi e ragazzi, per giochi e attività sportive.

Quello individuato è uno spazio di circa 300 mq, circondato dalla vegetazione, vicino la Chiesa di S.Vincenzo e S.Antonio e che di certo renderà quella porzione di territorio molto più attrattiva e funzionale”. Il capogruppo Testa ha aggiunto:

“È un'iniziativa che migliora, infatti, la qualità della vita dei residenti, che potranno usufruire di uno nuovo luogo di svago e di sviluppo delle abilità sociali”.

Vellante ha aggiunto che il progetto fa parte del programma di rigenerazione delle contrade che rianimerà le zone più decentrate di Penne:

Il parco – i cui lavori inizieranno presumibilmente in primavera inoltrata - sarà sicuramente molto frequentato, considerata la sua posizione privilegiata all’interno dell’importante zona agricola di Villa Degna, e siamo impazienti di vederlo ultimato. Ringrazio il consigliere Testa e la Regione Abruzzo per la condivisione di intenti e per aver permesso che il nostro programma di riqualificazione possa vedere l’avvio”