Nella villa comunale di San Francesco la corsa campestre con oltre 150 alunni della scuola Paratore di Penne [FOTO]

Si è svolta venerdì 13 maggio nella villa comunale di San Francesco a Penne, la fase d’istituto dei campionati studenteschi 2022 a cui hanno partecipato più di cinquanta alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado “Laura Ciulli Paratore” divisi in due categorie femminili e due maschili.

La corsa campestre, spiega la dirigente scolastica Angela Serafini, è stata sì un'occasione per mettersi in gioco e superare i propri limiti, ma anche un modo per sancire il ritorno alla “normalità”. Infatti, se pur con le dovute cautele, grazie allo sport, i ragazzi hanno potuto rivivere momenti in cui si sono ridotte le distanze sociali che per troppo tempo sono state inibite. Siamo tornati a qualche timido contatto fisico, con gli atleti che si scambiavano pacche sulle spalle e “batti cinque”.

La dirigente scolastica genitori e docenti hanno visto dunque nell’evento valori e significati che vanno oltre quello didattico e sportivo. Dopo oltre due anni di restrizioni dovute alla pandemia da Covid, la gara è stata l’occasione per rivedere le diverse emozioni di vincitori e vinti sui volti finalmente scoperti degli alunni. A margine della gara, ci sono state le esibizioni degli alunni dell'Indirizzo Musicale. L'iniziativa è stata organizzata e coordinata dal docente di educazione fisica e supportato dal comandante della polizia municipale di Penne. Presenti gli assessori comunali Campitelli e Camplese.