Vestina Gas & Luce dona un ecografo portatile all'ospedale di Penne per l'emergenza Coronavirus

L'ospedale San Massimo di Penne ha un nuovo ecografo a disposizione. Il dispositivo infatti è stato donato dalla Vestina Gas & Luce nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Questa mattina 5 agosto c'è stata la consegna ufficiale alla presenza del dottor Dante Orlando responsabile area medica dell’Ospedale, dei rappresentanti della direzione generale della Asl di Pescara, dell’amministratore delegato di Vestina Gas & Luce Flavio Augusto Battista, del sindaco di Loreto Aprutino – comune socio di Vestina Gas & Luce – Gabriele Starinieri, del Presidente della società Domenico Donatelli e del consigliere di amministrazione Paride Peretti.

Il dispositivo sarà utile per permettere di eseguire l'esame direttamente nel proprio letto per i pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Interna, evitando dunque lo spostamento negli ambulatori soprattutto per chi è in condizioni particolarmente gravi e limitando anche i possibili contagi dovuti al trasporto del paziente. L'ad di Vestina Gas % Luce evidenzia come questa donazione sia motivo d'orgoglio per l'azienda per migliorare l'assistenza ai pazienti in questo momento molto difficile e particolare.

Il sindaco di Loreto Starinieri:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.