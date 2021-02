A Penne al via le vaccinazioni e riparte lo screening di massa per il Covid: tutti i dettagli

A seguito della crescita dei contagi degli ultimi giorni l'amministrazione comunale di Penne ha deciso di riprendere lo screening di massa per il Covid fra la popolazione. Il 18,19,23 e 24 febbraio si terrà lo screening di massa sulla popolazione scolastica per gli studenti dell'Ic Paratore e dell'Ic Giardini. Venerdì 19 febbraio invece nel palatenda di contrada Campetto inizierà la campagna di vaccinazione per gli over 80, persone fragili e forze dell'ordine che hanno manifestato interesse sul sito della Regione Abruzzo. I cittadini saranno contattati direttamente dal Coc di Penne.

Chiusi intanto i parchi pubblici ed aperto il Coc per assistere la popolazione che può contattare per informazioni il numero 3483973986. Il sindaco Semproni:

Altri provvedimenti restrittivi saranno assunti nei prossimi giorni dopo aver monitorato i dati di ASL e dello screening sulla popolazione scolastica. Temiamo la diffusione della variante inglese del coronavirus. Inoltre siamo a lavoro per mettere in campo provvedimenti di ristoro per le attività commerciali che stanno subendo gli effetti negativi della nuova zona rossa che al momento non prevede sostegno per le attività che sono chiuse. Non ci siamo fermati un minuto. Ringrazio i componenti della mia amministrazione comunale che sta lavorando senza sosta per assistere la popolazione da oltre un anno: sono davvero straordinari

La campagna di vaccinazione proseguirà lunedì 22 e martedì 23 febbraio.