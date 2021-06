A Penne vaccinazioni fino a tarda notte per i maturandi accompagnate da intrattenimento musicale

Ieri sera 3 giugno fino a tarda notte il centro vaccinale in contrada Campetto è rimasto aperto per le vaccinazioni dei ragazzi che dovranno sostenere l'esame di maturità

Vaccinati i maturandi di Penne e dei comuni dell'area vestina. Ieri sera 3 giugno, infatti, il centro vaccinale in contrada Campetto è rimasto aperto fino a tarda notte per consentire l'inoculazione delle dosi ai ragazzi che dovranno sostenere fra pochi giorni l'esame di maturità.

La vaccinazione è stata accompagnata da intrattenimento musicale, come fa sapere il Comune che ha garantito il supporto e la logistica per le operazioni. L'hub vaccinale di Penne lo ricordiamo è il punto di riferimento per le somministrazioni dell'entroterra vestino.