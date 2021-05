Anche a Penne saranno effettuate le vaccinazioni anti Covid dei maturandi: date e orari

Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale vestina, ricordando che la piattaforma per la manifestazione d'interesse è attiva fino alle 23.59 del 28 maggio

Si terranno anche a Penne, nel centro vaccinale di contrada Campetto, le vaccinazioni per gli studenti che devono sostenere l'esame di maturità. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale vestina, ricordando che è aperta la piattaforma regionale per la manifestazione d'interesse per i ragazzi che si diplomeranno nei prossimi mesi, fino alle 23.59 del 28 maggio.

Successivamente, da lunedì' 31 maggio a mercoledì 2 giugno chi ha effettuato la prima manifestazione d'interesse sul portale regionale https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/dettaglio/dettagliomaturandi, potrà portare a termine la prenotazione sulla piattaforma delle poste al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Le somministrazioni si terranno dal 4 al 6 giugno dalle 19 alle 23.