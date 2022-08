Due giorni di apertura per le vaccinazioni anti Covid nell'hub di Penne per il mese di agosto

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando il numero verde 800 009966.

Anche ad agosto la Asl ha stabilito delle aperture per l'hub vaccinale di Penne, in contrada Campetto, per le somministrazioni contro il Covid. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale vestina con l'assessore Antonio Baldacchini aggiungendo che le date scelte sono due: 11 e 25 agosto dalle 15 alle 18. È necessaria la prenotazione dal sito