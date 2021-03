A spasso per Pescara senza validi motivi, uomo arrestato per evasione

Se ne andava a spasso per Pescara senza validi motivi, e così è stato arrestato per evasione. In manette, nel tardo pomeriggio di ieri, è finito un 56enne di Penne, sorpreso da una pattuglia della squadra volante in via Nazionale Adriatica nonostante, su disposizione del tribunale di Pescara, fosse sottoposto dal 15 febbraio ai domiciliari nella sua abitazione del capoluogo vestino.

Dopo essere stato controllato, è emerso che doveva ancora sottostare alle prescrizioni impostegli dalla misura cautelare, e così gli agenti lo hanno nuovamente arrestato. Il pm di turno ha disposto l’udienza di convalida per la giornata odierna.