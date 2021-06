A Penne apre l'ufficio di prossimità del tribunale

A Penne arriva l'ufficio di prossimità. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Petrucci, aggiungendo che sarà ubicato nella sede dell'ufficio del giudice di pace in largo San Giovanni Battista. La convenzione fra la Regione Abruzzo e il Ministero della giustizia sarà fiirmata nei prossimi giorni:

L'obiettivo è quello di avere una giustizia più vicina ai cittadini con un unico punto di contatto per le funzioni giudiziarie, e soprattutto con maggiore attenzione ai cittadini più fragili e con maggiori difficoltà spiega Petrucci:

"In questo modo i cittadini avranno un punto di riferimento “sotto casa”, dove sbrigare tutte quelle pratiche che prima potevano essere avviate solo in tribunale e, allo stesso tempo, avranno a disposizione tutti i servizi forniti dalle altre Istituzioni coinvolte nel progetto".

I servizi a disposizione saranno: pratiche per l'amministrazione di sostegno (ricorso e sub-procedimenti); istanze per tutele e curatele; autorizzazione ad un giudice tutelare; autorizzazioni ex art.320 cc riguardanti i minori, consulenza gratuita su aspetti come tutele, curatele, minori, amministratore di sostegno. L'assessore ha concluso:

"Si tratta di un altro servizio che il nostro Comune metterà a disposizione dei cittadini che non dovranno più recarsi a Pescara"