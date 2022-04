A Penne accolti 40 ucraini fuggiti dalla guerra: per i 17 bambini primo giorno di scuola carico di emozione

Sono 40 i cittadini ucraini accolti fino ad ora a Penne, fuggiti dal conflitto con la Russia. Lo ha fatto sapere il sindaco Gilberto Petrucci da noi interpellato per fare il punto della situazione sul fronte dell'accoglienza dei profughi nella città vestina. Di questi, 17 sono bambini e tutti si stanno gradualmente integrando nella comunità locale senza particolari problemi. Emozionante, aggiunge il primo cittadino, la giornata di ieri primo aprile in cui proprio i bambini hanno potuto vivere il loro primo giorno di scuola in Italia:

"È stata un'emozione bellissima. Tutte le istituzioni scolastiche si sono interessate e impegnate per dare loro un'accoglienza fantastica e calorosa. Penne ha dimostrato di essere accogliente e soprattutto si è stretta attorno agli amici ucraini . Sono felice per l'integrazione. La mia amministrazione comunale è contro la guerra e chiediamo con forza di interrompere i bombardamenti". Ricordiamo che a Penne i rifugiati ucraini sono attualmente accolti nella struttura che si trova nella riserva naturale del lago, mentre domenica 13 marzo si è svolta una marcia della pace con centinaia di cittadini che hanno partecipato assieme all'amministrazione comunale.