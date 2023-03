A Penne il Comune installa telecamere contro i furti e i cittadini si organizzano in ronde notturne

L'amministrazione comunale di Penne ha installato recentemente una serie di telecamere di videosorveglianza, in diversi punti sensibili e strategici della città. I dispositivi, di ultima generazione, potranno infatti essere utili anche per individuare i responsabili dei furti in serie che nelle ultime settimane stanno colpendo la località vestina. Come confermato dal vicesindaco Giuseppina Tulli, da noi contattata, si tratta di 14 telecamere di ultima generazione e con funzioni diverse, posizionate in zone molto frequentate di Penne come largo San Francesco, la zona del palasport in contrada Campetto, il parco del Sole, Colle Romano e la zona del terminal bus. Altre telecamere, invece, sono dedicate alla lettura delle targhe e si trovano fondamentalmente nei varchi d'accesso stradali della città vestina. In questo modo, si spera di intercettare i veicoli con i quali i ladri che stanno svaligando case e attività si allontanano dopo i colpi.

A quanto pare, però, i cittadini si stanno anche organizzando autonomamente per cercare di scoraggiare i responsabili del furti, con delle "ronde" notturne per sorvegliare strade e quartieri presi di mira soprattutto in periferia, segnalando anche con appositi gruppi social l'eventuale presenza di veicoli sospetti. Sono una decina in tutti i tentativi di furto e colpi effettivamente andati a segno registrati recentemente.