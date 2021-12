Supermercato di Penne dona 2.500 euro in buoni spesa al Comune da destinare alle famiglie indigenti

Bel gesto di solidarietà da parte del supermercato Tigre di Penne che ha deciso, in occasione delle festività natalizie, di donare 2.500 euro al Comune che si occuperò di distriubirli alle famiglie bisognose in crisi anche a causa della pandemia. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. L'assessore Emidio Camplese ha spiegato che si tratta di buoni spesa che sicuramente rappresentano quanto di meglio si potesse chiedere per il Natale:

"Ringrazio il titolare del supermercato Tigre, Fabio La Marra, per aver donato 2500 euro di buoni spesa alle famiglie indigenti della nostra comunità. La donazione andrà a sommarsi ai buoni spesa già messi a disposizione dalla nostra amministrazione comunale."