Stato d'agitazione e sit in dei dipendenti della Brioni: sindacati attaccano l'azienda

Sit in di protesta e stato d'agitazione per i dipendenti della Brioni, con i sindacati che attaccano l'azienda che non avrebbe intenzione di rispettare gli accordi presi il 13 aprile scorso al Mise come riferisce Ansa.

Secondo Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil la Brioni vorrebbe chiudere i reparti di maglieria e camiceria senza rispettare gli accordi verbalizzati, riguardanti la gestione degli eventuali esuberi assume carattere aziendale e la gestione degli stessi che saranno ricompresi nell'intero perimetro aziendale.

"A differenza di quanto verbalizzato l'azienda invece ha comunicato la chiusura dei reparti e la conseguente, a questo punto, forzata degli addetti di maglieria e camiceria. Per questo le organizzazioni sindacali unitamente alle RSU dichiarano lo stato di agitazione e un sit-in da svolgere in data ?7 settembre? davanti ai cancelli dello stabilimento principale di Brioni ed un pacchetto di ore di sciopero da definire."