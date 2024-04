Ritardi nel pagamento degli stipendi, stato di agitazione per lavoratori della rsa di Penne De Sanctis Del Bono

Scatta lo stato di agitazione per i lavoratori della casa di riposo di Penne De Sanctis Del Bono, a causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi. Lo ha fatto sapere Fp Cgil Pescara, aggiungendo che le retribuzioni non vengono pagate dal dicembre 2023, una situazione che si protrae dunque da quattro mesi e che impedisce a chi è impiegato nella struttura di far fronte alle esigenze primarie. La casa di riposo De Sanctis Del Bono è di proprietà dell'Asp Pescara (Azienda pubblica di servizi alla persona) ed è gestita dalla cooperativa Scat/Consorzio Valcomino. Le rette degli ospiti vengono versate direttamente alla società che gestisce la struttura, a seguito di appalto.

"I lavoratori hanno più volte sollecitato il pagamento puntuale degli stipendi, anche coinvolgendo direttamente Asp e Comune di Penne. Tuttavia, la situazione non è migliorata nonostante le rette degli ospiti rientrano direttamente nelle casse della società gestrice non su quelle dell’Asp Pescara. La situazione non può più essere tollerata, le lavoratrici ed i lavoratori, nonostante il loro impegno e la loro dedizione al lavoro, non vengono rispettati nei loro diritti.

La Fp Cgil di Pescara ha già chiesto un incontro al prefetto di Pescara per giungere ad una risoluzione. La situazione della casa di riposo di Penne è emblematica delle difficoltà che affliggono il settore sociosanitario. È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire un servizio pubblico efficiente e di qualità."