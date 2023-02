Per la rinascita dello stadio comunale Colangelo affidata per 10 anni la gestione al Penne Calcio

L'amministrazione comunale di Penne ha affidato alla società Penne Calcio 1920 la gestione dello stadio comunale Colangelo. La concessione durerà 10 anni con possibilità di rinnovo, con la società storica di calcio pennese che si occuperà non solo della custodia ma anche della manutenzione ordinaria. Abbiamo raggiunto l'assessore Emidio Camplese che ci ha illustrato i dettagli della concessione, molto attesa per lo storico impianto sportivo sul quale l'amministrazione Petrucci è intervenuta per avviare una riqualificazione importante e permettere di sfruttare lo stadio anche per eventi sportivi importanti:

"Siamo molto soddisfatti dell'affidamento della concessione (avvenuta tramite gara d'appalto) per un impianto che ha fatto la storia del calcio vestino e che merita il giusto lustro grazie al Penne Calcio del presidente Andrea Marrone, con il quale abbiamo avviato un dialogo costruttivo ed una sinergia che sicamo sicuri porterà ad avere risultati importanti. Con questo affidamento, fra l'altro, non solo la società potrà usufruire del nuovo manto erboso che è uno dei migliori di tutta la provincia di Pescara, ma organizzerà il tradizionale torneo Morandini e soprattutto avrà in custodia l'impianto sportivo, garantendo quindi sicurezza e la giusta attenzione per conservare lo stadio nelle migliori condizioni".

L'assessore ha spiegato poi che il Comune conta, grazie ad un finanziamento in arrivo, di completare finalmente la tribuna, un intervento atteso da diverso tempo e che permetterà contestualmente di avere la massima sicurezza e l'agibilità per tutta la capienza che il Colangelo può offrire:

"In questo modo, allargando la capienza di pubblico, potremo ospitare anche eventi di prestigio". La società del Penne Calcio ha garantito che si lavorerà non solo per la manutenzione ordinaria ricordando come abbia già eseguito diversi interventi di miglioramento e riqualificazione dell'impianto sportivo stesso, in accordo con l'amministrazione Petrucci, ed ora si punta anche a realizzare una palestra.