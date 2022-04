A Penne apre lo "sportello Europa" dedicato alle opportunità di finanziamento per i cittadini e per le imprese

Un punto di riferimento per i cittadini dell'area vestina e di Penne, per sfruttare e conoscere tutte le opportunità di finanziamento e credito messe a disposizione dagli organismi europei. Con questo scopo è stato inaugurato a Penne, all'interno del chiostro di San Domenico nel palazzo municipale, lo "Sportello Europa". L'apertura ufficiale è avvenuta lo scorso 7 aprile e nella sala consiliare, alla presenza dei sindaci dell'area vestina e sarà aperto duen giorni a settimana come previsto dal protocollo d'intesa firmato alla dal presidente del Consiglio regionale e legale rappresentante dell’Associazione Abruzzo in Europa, e dal sindaco Gilberto Petrucci

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martiniis. L'iniziativa è stata promossa dall'assessore comunale alle politiche europee, Emidio Camplese, che nel suo intervento ha sottolineato come questo sportello rappresenti un atto concreto per fare da volano per tutto il sistema dell'europrogettazione, per rendere l'Europa davvero vicino e presente nella vita dei cittadini con un monitoraggio costante delle opportunità offerte tramite bandi e finanziamenti, considerando anche la nuova programmazione 2021/2017. I sindaci dell'area vestina hanno annunciato di voler aderire allo sportello, coinvolgendo dunque direttamente le imprese, le associazioni del territorio e i professionisti per la ricerca di fondi europei.