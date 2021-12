Riapre a Penne lo sportello locale dell'agenzia delle entrate

Una buona notizia per tutti i cittadini di Penne e dell'area vestina. A partire dal 4 gennaio prossimo sarà riaperto al pubblico lo sportello dell'agenzia delle entrate. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con il sindaco Gilberto Petrucci. L'ufficio sarà attivo due giorni alla settimana, il martedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30. Sarà necessario - come disposto dai protocolli interni - richiedere l'appuntamento per accedere ai servizi dello sportello (Municipio, Piazza Luca da Penne). Il servizio di prenotazione è già attivo sul sito internet dell'agenzia delle entrate. Petrucci ha parlato di una notizia importante per il territorio:

"Ringrazio il direttore regionale e provinciale dell'Agenzia delle Entrate che, dopo le mie interlocuzioni, hanno riconosciuto il ruolo strategico del Comune di Penne sul territorio vestino. Dopo due anni di lockdown, gradualmente, abbiamo avviato un percorso istituzionale riaprire gli uffici pubblici sul territorio. A breve - ricorda il sindaco - sarà attivato anche l'ufficio di prossimità del giudice di pace: abbiamo sottoscritto recentemente la convenzione con Regione e tribunale di Pescara".