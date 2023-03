Nuovo sit in di protesta a Penne per chiedere di potenziare l'ospedale San Massimo

Un nuovo sit-in di protesta per salvare l'ospedale di Penne e chiedere maggiore tutela per i servizi sanitari della popolazione dell'entroterra. Appuntamento sabato primo aprile in piazza Luca da Penne dove il "Movimento lotta sanità vestina" tornerà a chiedere di riqualificare e rendere nuovamente operativo al 100% il nosocomio vestino:

"Reparti mai riaperti, reparti accorpati, pediatri ridotti, personale ridotto e oberato da turni massacranti, pensionamenti non rimpiazzati, liste d'attesa estenuanti: è questo il quadro della sanità nell'area Vestina, così è stato ridotto l'Ospedale di Penne, uno sfregio che prosegue anno dopo anno.

Il Governo attuale prosegue con l'agenda dei tagli: sulla sanità nessuna inversione di rotta! Il centrodestra in Regione tra promesse e passerelle, al pari di chi li ha preceduti, prosegue con la disastrosa politica del lento stillicidio della sanità vestina. La ricetta è sempre la stessa: meno risorse e mancate assunzioni, ovvero meno servizi e diritti per i cittadini e più diseguaglianze territoriali."

Gli organizzatori evidenziano come la politica dei tagli non porta a risparmi, ma favorisce le cliniche e gli ambulatori privati:

"Le lunghe liste di attesa rendono il diritto alle cure un privilegio chi ha i soldi prenota subito tutti gli altri attendono o rinunciano. Curarsi è un diritto non una merce! Invitiamo tutta la cittadinanza, le forze sociali, a partecipare e lavorare attivamente per la massima riuscita della manifestazione, non possiamo più subire questa ingiustizia, per garantire il diritto alle cure servono subito risorse e assunzioni."