Tutto pronto a Penne per la seconda edizione della fiera dell'agricoltura: ci sarà anche un annullo filatelico speciale

Tutto pronto a Penne per la seconda edizione della fiera dell'agricoltura di San Massimo. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 maggio con circa 100 espositori del settore animando il centro storico vestino. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la pro loco "Città di Penne", prevede degustazioni, spettacoli, convegni ed esibizioni di mezzi agricoli. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato mattina, alle ore 10, nell'area di Piazzetta San Francesco. Al termine della fiera, ogni sera, dalle ore 21, in Piazza Luca da Penne, musica dal vivo per celebrare San Massimo patrono della città.

Da segnalare domenica 7 maggio un annullo filatelico speciale da parte di Poste italiane: dalle ore 17 alle 20, in piazza Luca da Penne per celebrare l'evento dedicato al mondo rurale ci sarà l'annullo e sarà distribuita anche la cartolina dedicata a Penne e alla fiera. Sempre domenica l'importante convegno "Del pane e dell'olio": dalle ore 16.30, nella sala polivalente, in piazza Luca da Penne parteciperanno relatori di fama nazionale ed esperti antichi per il legame fra i cereali e l'olivicoltura.