Anche a Penne lo screening anti Covid sulla popolazione scolastica: interessati 1716 studenti

Anche a Penne l'amministrazione comunale ha organizzato per il fine settimana in arrivo lo screening di massa anti Covid (su base volontaria) della popolazione scolastica vestina, riguardante quindi scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e istituti secondari. Appuntamento sabato 8 e domenica 9 gennaio nella scuola Polacchi in circonvallazione Aldo Moro e vedrà potenzialmente interessati 1716 studenti, ai quali aggiungere anche docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici nonché dipendenti della ditta dei trasporti e delle mense, per un totale di circa 2.000 persone.

Gli orari di esecuzione dei test rapidi antigenici saranno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, con il seguente programma:sabato 8 gennaio istituto comprensivo "Mario Giardini" e licei "Luca da Penne-Mario dei Fiori", domenica 9 gennaio istituto comprensivo "Laura Ciulli Paratore" e Itc e per geometri "Guglielmo Marconi". Sabato e domenica, dalle 19 alle 20, con la presenza di un medico pediatra, inoltre, sarà svolto lo screening riservato ai bambini della scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni). L'assessore alla pubblica istruzione Nunzio Campitelli ha aggiunto:

"In vista della riapertura delle scuole che avverrà lunedì, abbiamo attivato e promosso lo screening per monitorare la diffusione del virus tra i giovani e per consentire agli studenti di rientrare in classe in sicurezza. Ringrazio i medici, gli infermieri e i volontari che hanno aderito all'iniziativa". Il sindaco Gilberto Petrucci ha aggiunto che, in base all'andamento dello screening, saranno valutati assieme ai dirigenti scolastici eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza. Ricordiamo che a Penne al 5 gennaio le persone attualmente positive erano 280, nessuna delle quali però ricoverata in ospedale.