Penne, botte al pronto soccorso dell'ospedale dopo una violenta lite: ferito un medico

Si è conclusa con sette persone denunciate ed un medico del pronto soccorso ferito la vicenda riguardante un violento diverbio fra due persone a Penne ed una successiva rissa all'interno del nosocomio vestino. Il 4 agosto scorso, infatti, i carabinieri di Penne guidati dal capitano De Rosa sono intervenuti in viale Santo Spirito dove era stato segnalato un violento litigio fra due persone con uno dei protagonisti che, armato di una spranga di ferro, ha colpito alla testa il rivale. Per il primo è scattata la denuncia mentre l'altra persona è finita in ospedale, al pronto soccorso.

Anche l'uomo denunciato però, il giorno successivo, si è recato all'ospedale per farsi medicare alcune contusioni che aveva riportato, e lì però sono arrivati anche i parenti della persona che aveva colpito con la spranga di ferro, che hanno tentato di vendicarsi spaccandogli il setto nasale. È scoppiata così una violenta rissa con calci e pugni, ed un medico del pronto soccorso intervenuto per cercare di sedare gli animi è stato colpito con un pugno. I militari sono prontamente arrivati sul posto ed hanno denunciato tutti i partecipanti alla rissa, con l'accusa di lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.