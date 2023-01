Riqualificato a Penne il piccolo teatro dell'istituto comprensivo "Laura Ciulli Paratore" [FOTO]

Una buona notizia per gli alunni dell'istituto comprensivo di Penne "Laura Ciulli Paratore". L'amministrazione comunale vestina infatti, nei giorni scorsi, ha completato i lavori di riqualificazione del piccolo teatro che si trova all'interno dello stabile "Luigi Polacchi".

Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, da noi raggiunto, ci ha spiegato che il teatrino scolastico era già esistente ma da tempo era inutilizzabile. Grazie ad una piccola somma di fondi comunali, è stato possibile procedere alla ristrutturazione e dunque ora sarà nuovamente fruibile per spettacoli e piccole attività ricreative:

"Le nostre scuole sono accoglienti e inclusive, pronte per nuove attività formative." Ricordiamo che, sempre a Penne, in questi giorni è in corso un altro importante intervento riguardante le scuole: è infatti iniziato l'abbattimento dell'istituto Mario Giardini che verrà completamente demolito e ricostruito diventando una struttura di ultima generazione.