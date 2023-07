A Penne posato il primo mattone per la ricostruzione della scuola Mario Giardini [FOTO]

Cerimonia ufficiale martedì 11 luglio a Penne per la posa del primo mattone del cantiere per la ricostruzione della storica scuola Mario Giardini in via Caselli. Presenti fra gli altri, oltre al sindaco Gilberto Petrucci, il direttore regionale dell'ufficio scolastico Massimiliano Nardocci, i sindaci dei comuni di Montebello di Bertona e Farindola e don Andrea Di Michele che ha provveduto alla benedizione del cantiere. La scuola sarà pronta per il gennaio 2025, e potrà ospitare 400 studenti.

Si tratta di un cantiere molto importante per la città vestina, trattandosi di una storica scuola che ha ospitato per decenni gli alunni pennesi. Dopo la demolizione che era scattata nel mese di gennaio, ora si attiva la fase di ricostruzione dell'edificio che necessitava di interventi strutturali. Il cantiere di ricostruzione è costato 3.314.384 euro di fondi messi a disposizione dal ministero dell'istruzione (Miur). L'amministrazione comunale ha spiegato che, con la ricostruzione della scuola, si andrà a riqualificare anche via Caselli; saranno ridisegnati i servizi con un piano di recupero che valorizzerà l'intero quartiere di via Caselli.