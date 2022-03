A Penne approvato il progetto"Case a un euro nel centro storico" per rilanciare il borgo [VIDEO]

Anche Penne come altri comuni abruzzesi e italiani, presenta il progetto "Case a un euro nel borgo", che punta a rilanciare il centro storico. Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, infatti, è stata approvata la delibera presentata dall'amministrazione Petrucci che prevede la possibilità di acquistare case fatiscenti ed abbandonate che si trovano all'interno del borgo antico. Il progetto è stato presentato dall'assessore comunale all'urbanistica Antonio Baldacchini, che ha spiegato come la decisione sia arrivata anche in base ai numeri riguardanti la popolazione pennese: dal 2001 in cui gli abitanti erano 12.473, si è passati ad oggi a 11.606. Ed il calo, spiega l'assessore, ha riguardato soprattutto il centro storico dove vivono poco più di mille persone. Una fuga, soprattutto dei giovani, dal centro vestino che potrebbe essere fermata o addirittura invertita grazie ad iniziative di questo tipo.

L'obiettivo, dunque, è il recupero e la riqualificazione dei molti edifici e delle abitazioni abbandonate nel centro storico non abitabili, portando il Comune ad essere portatore di interessi pubblici con lo sviluppo di nuove attività comprese quelle ricettive.