Aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid a Penne previste per il 28 luglio

Il Comune di Penne, con un post sulla pagina Facebook dell'ente, ha fatto sapere che sono aperte le prenotazioni per partecipare alla giornata di vaccinazioni anti covid in programma il 28 luglio prossimo nel palasport in contrada Campetto. Per prenotarsi occorre entrare nel sito di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Le somministrazioni avverranno dalle 15 alle 19 e non saranno ammesse persone non prenotate come comunica la Asl. Saranno a disposizione 250 dosi per gli over 60 e per i soggetti fragili, ovvero le categorie per le quali è attualmente aperta la possibilità di vaccinarsi con la quarta dose di siero anti Coronavirus.