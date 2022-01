Penne, non si ferma l'avanzata del Covid: 246 gli attualmente positivi

Salgono ancora i contagi da Coronavirus a Penne. L'amministrazione comunale, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, ha infatti comunicato che la Asl ha segnalato nella giornata del 3 gennaio altri 67 cittadini pennesi positivi (uno tramite tampone molecolare gli altri con test antigenico). Nessuno dei nuovi positivi è ospedalizzato. Sono guariti complessivamente 7 cittadini (accertati con il tampone molecolare). Le persone positive attive, dal 25 dicembre al 3 gennaio 2022, sono complessivamente 246.

Per questo, il sindaco Gilberto Petrucci ha invitato tutti i cittadini a rispettare le norme anticontagio a partire dall'utilizzo della mascherina, oltre alle regole imposte a livello nazionale e comunale. Ricordiamo che proprio l'amministrazione vestina, per cercare di contenere i contagi, ha messo in campo un'ordinanza che fino al 9 gennaio impone delle restrizioni per le attività, i pubblici esercizi e circoli ricreativi con il divieto di spettacoli di qualsiasi natura, e l'orario di chiusura fissato alle 22 nei giorni feriali e alle 23 per il venerdì e sabato.